Le Sinfonietta Cracovia s’illustre par sa musicalité et son engagement artistique audacieux depuis 1990, sous la baguette de son chef charismatique Jurek Dybał. Pour ce concert, l’ensemble nous transporte dans un parcours musical où la poésie sensible et évocatrice du Prélude opus 28 de Chopin, côtoie l’univers à la fois subtil et pénétrant de la musique de Penderecki, compositeur majeur du XXème siècle. Ce dernier fut d’ailleurs l’un des premiers et plus fidèles soutiens du Sinfonietta Cracovia, à qui il confia nombre de ses créations. La magistrale Grande Fugue, sommet de l’art de Beethoven, et la Sonate « Arpeggione » de Schubert, œuvre puissamment expressive, complètent ce programme fascinant. _**Co-financé par le ministère de la Culture de Pologne et le « National Heritage » du Fond pour la promotion de la culture.**_ Concert gratuit (participation libre) // Réservation conseillée

Œuvres de Chopin, Penderecki, Beethoven, Schubert

Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:00:00