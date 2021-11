Musiques à Versailles : Ludwig van Beethoven Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 16 novembre 2021, Versailles.

Musiques à Versailles : Ludwig van Beethoven

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le mardi 16 novembre à 20:00

Olivier Charlier est un des grands noms du violon français ; sa virtuosité, son jeu raffiné et sa sensibilité musicale en font un partenaire prisé des musiciens et des ensembles les plus prestigieux. Pour ce concert, il allie son talent à celui de Pierre-Yves Hodique, pianiste d’une intelligence et d’une musicalité hors-pair. Tous deux consacrent leur programme au Beethoven du début des années 1800 ; le style musical des œuvres qu’ils ont choisies, affirmé et romantique, tout à la fois solaire et tourmenté, emphatique et intime, est à l’image de leur auteur : un compositeur de génie à la conquête de Vienne, en pleine possession de ses moyens créatifs malgré les premiers signes de son implacable et dramatique surdité… Ludwig van Beethoven, Sonate « Le Printemps » opus 24 Ludwig van Beethoven, 7ème sonate opus 30 N°2

Tarif Plein : 21€ / Réduit : 14€ / – 18 ans : 5€

Olivier Charlier (violon) et Pierre-Yves Hodique (piano)

Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines



2021-11-16T20:00:00 2021-11-16T22:00:00