Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le mardi 18 janvier 2022 à 20:00

Avec la participation des étudiants du CRR de Versailles Grand Parc. Sous la direction pédagogique de Raphaële Sémézis. Œuvres de Jean-Sébastien Bach, Claudio Monteverdi, Heitor Villa-Lobos, Piotr Tchaikovski, Niccolo Paganini. L’Orchestre de violoncelles est une formation qui rassemble l’élite de la jeune école française sous la direction du violoncelliste François Salque. Son ensemble de jeunes solistes, associés pour cette soirée aux étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc, nous dévoile une richesse et une palette de timbres insoupçonnée, sur quatre siècles d’histoire de la musique classique. Au programme, des joyaux à découvrir, spécialement écrits pour ensemble de violoncelles, ainsi que des pages célèbres du répertoire vocal et symphonique de Monteverdi, Villa-Lobos, Tchaïkovski, … « Fantaisie et liberté. Son glorieux et maîtrise totale… Un Salque aux phrasés vibrants et intenses. » Diapason

de 10 à 21€

2022-01-18T20:00:00 2022-01-18T22:00:00

