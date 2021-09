MUSIQUES À VERSAILLES – CLASSIQUE/JAZZ/CRÉATIONS Académie équestre de Versailles, 28 septembre 2021, Versailles.

Académie équestre de Versailles, le mardi 28 septembre à 20:30

Classique et jazz s’entrecroisent dans ce programme sans frontière proposé par Fiona Monbet, star incontestée du monde du violon, et son partenaire à l’accordéon, Pierre Cussac, tout autant reconnu. La polyvalence et la culture de ce duo créatif lui permettent d’illuminer avec bonheur les thèmes les plus célèbres de Stravinsky, Gershwin, Bernstein…, autant de musiques aux univers métissés, transcendant les styles et les époques avec brio ! Fiona Monbet était considérée par Didier Lockwood lui-même comme l’avenir du violon jazz français. Dithyrambique, le maître du violon ne tarissait pas d’éloges à propos de sa protégée : « C’est à mon avis, actuellement la plus grande violoniste de jazz féminine de la planète. Tarif Plein : 21€ / Réduit : 14€ / – 18 ans : 5€

Œuvres de Ravel, Stravinsky, Gershwin, Bernstein…

Académie équestre de Versailles Avenue Rockfeller, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



