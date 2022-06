Musiques à Saint’Hipp – Sérénade à 10 cordes Charmauvillers Charmauvillers Catégories d’évènement: Charmauvillers

Doubs

Musiques à Saint’Hipp – Sérénade à 10 cordes Charmauvillers, 16 juillet 2022, Charmauvillers. Musiques à Saint’Hipp – Sérénade à 10 cordes

Chapelle du Bief d’Étoz Charmauvillers Doubs

2022-07-16 – 2022-07-16 Charmauvillers

Doubs Charmauvillers EUR Lors d’une promenade sur le GR5, nous avons découvert cette merveilleuse chapelle : nous vous invitons à partager un moment d’intimité avec un duo guitare et violon dans ce cadre enchanteur au bord du Doubs.

Covoiturage organisé à partir de Charmauvillers. Accueil Lors d’une promenade sur le GR5, nous avons découvert cette merveilleuse chapelle : nous vous invitons à partager un moment d’intimité avec un duo guitare et violon dans ce cadre enchanteur au bord du Doubs.

Covoiturage organisé à partir de Charmauvillers. Charmauvillers

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Charmauvillers, Doubs Autres Lieu Charmauvillers Adresse Chapelle du Bief d'Étoz Charmauvillers Doubs Ville Charmauvillers lieuville Charmauvillers Departement Doubs

Charmauvillers Charmauvillers Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmauvillers/

Musiques à Saint’Hipp – Sérénade à 10 cordes Charmauvillers 2022-07-16 was last modified: by Musiques à Saint’Hipp – Sérénade à 10 cordes Charmauvillers Charmauvillers 16 juillet 2022 Chapelle du Bief d'Étoz Charmauvillers Doubs

Charmauvillers Doubs