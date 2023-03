Musiques à Saint’Hipp Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’Évènement: Doubs

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint'Hipp, 1 juillet 2023, Saint-Hippolyte

2023-07-01 – 2023-07-31

Le festival « Musiques à Saint-Hipp'» anime chaque mois de juillet, en itinérance sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Maîche. Des concerts de qualité dans des lieux à découvrir, des musiciens d'exception, sa réputation n'est plus à faire.

