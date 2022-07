Musiques à Saint’Hipp – Concert « Les Amateurs » Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Doubs

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp – Concert « Les Amateurs » Saint-Hippolyte, 23 juillet 2022, Saint-Hippolyte. Musiques à Saint’Hipp – Concert « Les Amateurs »

Eglise Saint-Hippolyte Doubs

2022-07-23 – 2022-07-23 Saint-Hippolyte

Doubs EUR Début d’une grande journée de clôture du festival, l’association Musiques à St Hipp anim dédie ce concert à leurs amis musiciens amateurs. venez nombreux les soutenir… Début d’une grande journée de clôture du festival, l’association Musiques à St Hipp anim dédie ce concert à leurs amis musiciens amateurs. venez nombreux les soutenir… Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Eglise Saint-Hippolyte Doubs Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement Doubs

Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hippolyte/

Musiques à Saint’Hipp – Concert « Les Amateurs » Saint-Hippolyte 2022-07-23 was last modified: by Musiques à Saint’Hipp – Concert « Les Amateurs » Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 23 juillet 2022 Église Saint-Hippolyte Doubs

Saint-Hippolyte Doubs