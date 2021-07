Rosureux Rosureux Doubs, Rosureux Musiques à Saint’Hipp – Concert Harpe et Chant Rosureux Rosureux Catégories d’évènement: Doubs

Rosureux

Musiques à Saint’Hipp – Concert Harpe et Chant Rosureux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Rosureux. Musiques à Saint’Hipp – Concert Harpe et Chant 2021-07-17 – 2021-07-17

Rosureux Doubs Rosureux Un peu plus haut dans la belle vallée du Dessoubre, le chant se mêlera à la harpe… Un peu plus haut dans la belle vallée du Dessoubre, le chant se mêlera à la harpe… dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Rosureux Étiquettes évènement : Autres Lieu Rosureux Adresse Ville Rosureux lieuville 47.2178#6.68537