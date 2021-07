Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Doubs, Saint-Hippolyte Musiques à Saint’Hipp – Concert Harmonies d’Eté Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Doubs

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp – Concert Harmonies d’Eté Saint-Hippolyte, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Hippolyte. Musiques à Saint’Hipp – Concert Harmonies d’Eté 2021-07-16 16:30:00 – 2021-07-16

Saint-Hippolyte Doubs Saint-Hippolyte Venez Chez Madeleine dans le petit village de Chamesol, Vous entendrez de belles harmonies fraîchement écrites par le compositeur Laurent Riou, ainsi que des mélodies romantiques où piano, clarinette et voix de soprano se mêleront au chant des oiseaux. Accueil Venez Chez Madeleine dans le petit village de Chamesol, Vous entendrez de belles harmonies fraîchement écrites par le compositeur Laurent Riou, ainsi que des mélodies romantiques où piano, clarinette et voix de soprano se mêleront au chant des oiseaux. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Saint-Hippolyte Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Ville Saint-Hippolyte lieuville 47.31833#6.81239