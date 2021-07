Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Doubs, Saint-Hippolyte Musiques à Saint’Hipp – Concert d’ouverture Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Doubs

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp – Concert d’ouverture Saint-Hippolyte, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Hippolyte. Musiques à Saint’Hipp – Concert d’ouverture 2021-07-13 – 2021-07-13 Place de l’Hôtel de Ville Eglise

Saint-Hippolyte Doubs Cette année le concert d’ouverture du festival aura des airs d’Amérique du Sud. Alors quand les saveurs musicales du sud se mélangent à l’écriture classique. Musiques de la Colombie, du Brésil, d’Argentine et du Vénézuela. Cette année le concert d’ouverture du festival aura des airs d’Amérique du Sud. Alors quand les saveurs musicales du sud se mélangent à l’écriture classique. Musiques de la Colombie, du Brésil, d’Argentine et du Vénézuela. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Saint-Hippolyte Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Place de l'Hôtel de Ville Eglise Ville Saint-Hippolyte lieuville 47.31809#6.81207