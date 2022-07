Musiques à Saint’Hipp – Concert de Clôture Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Maîche

Musiques à Saint’Hipp – Concert de Clôture Maîche, 23 juillet 2022, Maîche. Musiques à Saint’Hipp – Concert de Clôture

Eglise Maîche Doubs

2022-07-23 – 2022-07-23 Maîche

Doubs Maîche EUR Les émotions partagées seront ravivées par un florilège de musiques vécues ensemble tout au long du festival : vous aurez aussi le plaisir d’entendre avec le soutien de l’Orchestre, le bel orgue rénovée. Les émotions partagées seront ravivées par un florilège de musiques vécues ensemble tout au long du festival : vous aurez aussi le plaisir d’entendre avec le soutien de l’Orchestre, le bel orgue rénovée. Maîche

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse Eglise Maîche Doubs Ville Maîche lieuville Maîche Departement Doubs

Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche/

Musiques à Saint’Hipp – Concert de Clôture Maîche 2022-07-23 was last modified: by Musiques à Saint’Hipp – Concert de Clôture Maîche Maîche 23 juillet 2022 Eglise Maîche Doubs

Maîche Doubs