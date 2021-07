Chamesol Chamesol Chamesol, Doubs Musiques à Saint’Hipp – Concert « Ame Slave » Chamesol Chamesol Catégories d’évènement: Chamesol

Doubs

Musiques à Saint’Hipp – Concert « Ame Slave » Chamesol, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Chamesol. Musiques à Saint’Hipp – Concert « Ame Slave » 2021-07-15 – 2021-07-15

Chamesol Doubs Chamesol Voyagez de Prague à Saint-Petersbourg, les sentiments à fleur de peau dans la culture slave : œuvres de Dvorak, Tchaikovsky et Rachmaninov. Voyagez de Prague à Saint-Petersbourg, les sentiments à fleur de peau dans la culture slave : œuvres de Dvorak, Tchaikovsky et Rachmaninov. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chamesol, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamesol Adresse Ville Chamesol lieuville 47.34678#6.82857