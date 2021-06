Musiques à Pontorson Pontorson, 7 août 2021-7 août 2021, Pontorson.

Pontorson Manche Pontorson

Un moment musical autour de l’Orgue. Interprétations de musiques allemandes et françaises des XVIIe et XVIIIe siècles : Scheidt, Böhm, Buxtehude, Pachelbel, J.G. Walter et J.S. Bach pour les allemands, Boyvin, Couperin et Clérambault pour les français à l’Eglise Notre-Dame de Pontorson. Le programme sera annoncé oralement à chaque concert. Vous assisterez à un concert de violons et d’orgues. Cet excellent ensemble vocal nous prépare un programme spécialement conçu pour les circonstances actuelles. L’entrée sera libre. Il n’y aura pas de billetterie. Le public sera invité à respecter les consignes en vigueur pour l’accès aux offices.

