Vous jouez d’un instrument ou bien vous chantez et vous avez envie de rencontrer d’autres mélomanes avec qui pratiquer dans un cadre convivial ? Venez nous retrouver pour ces rencontres de musiciens et d’instruments, pour partager et échanger de la musique et de la bonne humeur. Amenez votre répertoire et votre instrument ou votre voix, ou simplement votre envie d’écouter et de boire un verre

Tous les troisièmes lundis du mois de 17h30 à 20h30.

tierslieuvaldazun@gmail.com +33 7 83 52 26 93

