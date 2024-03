Musiques à l’Œuvre Théâtre de l’Œuvre Marseille, mercredi 12 juin 2024.

Mercredi 12 juin | 18H30

Salon de musique

1h30-2h

Tout public

Gratuit

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

C’est dans des studios d’enregistrement jamaïcains, à la charnière des années 60 et 70 qu’est né le dub. Il est considéré

à juste titre comme l’ancêtre des musiques électroniques qui accompagnent notre quotidien depuis deux décennies. Au-delà de la formule forcément un peu provocatrice qui nous sert de titre, nous évoquerons le travail de quelques grands maîtres du genre et les évolutions de ce genre plus que cinquantenaire.

Ouverture des portes : 17h30

