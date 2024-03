Musiques à l’Œuvre Théâtre de l’Œuvre Marseille, mercredi 15 mai 2024.

Musiques à l’Œuvre ♫♫♫ Mercredi 15 mai, 18h30 Théâtre de l’Œuvre Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

Musiques à l’Œuvre poursuit sa deuxième saison avec des sessions animées et mises en musique en direct par Professeur Babacar & Baba Squaaly. De nouveau 3 rendez-vous ce trimestre :

RENCONTRE AVEC AHAMADA SMIS. Enfant des Comores, Ahamada Smis a accompagné au début des années 90, l’éclosion de la scène hip-hop phocéenne. Des Colored Boys au Troisième OEil dont il assure le backing, il impose un flow atypique, hors des codes habituels du genre. Ensemble, nous évoquerons sa carrière et découvrirons les instruments de musiques et les rythmes, les musiques des îles de cet océan entre Afrique, Asie et Océanie.

Ouverture des portes : 17h30

Théâtre de l'Œuvre 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur