Musiques à Bagatelle: Parc Bagatelle, 27 juin 2021-27 juin 2021, Marseille.

Musiques à Bagatelle:

Parc Bagatelle, le dimanche 27 juin à 13:30

13h30: Ecole de Musique – Un air de rien Concert Élèves et Professeurs- 13h30 à 16h30 Un enchaînement de titres du répertoire de musique actuelle allant de Queen à David Bowie, en passant par Louane comme Stevie Wonder… un éclectisme donc et le plaisir de voir ces petits et grands partager avec nous un moment unique pour eux. SCÈNE OUVERTE BATUCADA – De 16 h 30 à 17 h 30 Ensemble de percussion au Brésil accompagnant le plus souvent la Samba et mené par Miloud Achir, percussionniste et enseignant marseillais, très engagé dans la vie associative de la Belle de Mai à Marseille et percussionniste du groupe « Quartiers Nord » 21h : Flavia Coelho Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavées de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie. La musique est faite de cette alchimie. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du monde. En témoigne son quatrième album,DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var, les deux studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale. Le baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages… Le tout porté par une impressionnante volonté pop. Chant : Flavia Coelho Claviers : Victor Vagh Batterie : Al Chonville

Entrée libre

♫♫♫

Parc Bagatelle 125 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T13:30:00 2021-06-27T22:30:00