Musique Yougostalgique: “La Caravane passe” Morlaix, 17 mai 2022, Morlaix.

Musique Yougostalgique: “La Caravane passe” 2022-05-17 20:30:00 – 2022-05-17 Rue Park ar Roudour Pôle culturel du Roudour

Morlaix Finistère

Depuis bientôt vingt ans, Toma Feterman entraîne son groupe dans un double trajet à travers les musiques des Est et des Sud de l’Europe, puis dans des tournées internationales qui s’arrêtent partout où des spectateurs rêvent de partir. Inspiré de ce qu’il a entendu lors de ses nombreuses escales, le groupe nous revient avec un peu de turquie, de Liban, d’Egypte et même de Corée…

Une fois de plus, s’emmêlent les frontières, les langues, les formes, les rythmes. Mais on reconnait bien l’art mélodique de Toma Feterman, ses compositions à l’accent parigot de la Mitteleuropa, nourri de hip-hop et parlant couramment le serbo-croate. Justement, dans une de ses nouvelles chansons, il se dit « yougostalgique », c’est-à-dire fasciné par un pays fantasmatique dont les peuples continuent de pratiquer – dans les mariages, les enterrements et les baptêmes – des musiques traditionnelles dont le naturel et l’élan manquent à la France…

E La caravane passe e vezer atav gant savboent ar veajerien. Kas a ra Toma Feterman e strollad – ha ni da heul – war daou hent disheñvel dre vuzikoù Reteroù ha Suioù Europa.

espaceduroudour@orange.fr +33 2 98 15 20 90 http://www.espace-roudour.com/

