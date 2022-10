Musique : YOM

2023-01-20 – 2023-01-20 C’est le cowboy de la clarinette, un super héros des temps modernes qui emmène son instrument exactement où il veut. Avec « Célébration », son nouvel album en duo avec Léo Jassef, Yom relève le défi de vous mettre en transe: des compositions épurées, des mélodies simples, profondes et efficaces, dénuées d’artifices. Au programme, une grande fête, des rythmes hypnotiques et une véritable performance à honorer ensemble. Gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

