Musique vocale « Via Lusitana » – Mercredi 30 juin Église, 30 juin 2021-30 juin 2021, Blagnac.

### Scandicus Admirable formation à voix d’hommes spécialisée dans les répertoires des polyphonies de la Renaissance, l’ensemble Scandicus nous invite à arpenter les chemins portugais qui mènent à Compostelle. De Lisbonne à Saint-Jacques, les villes qui jalonnent la via lusitana constituent d’importants centres musicaux où s’épanouissait un art polyphonique d’une ampleur considérable, dans une tradition musicale typiquement portugaise où la science contrapuntique est mise au service de l’expression du texte. Ce cheminement musical et spirituel sera accompagné d’une mise en espace et de quelques textes où chaque station fera écho à une étape de la via lusitana. ### Programme **Musiques des chemins portugais de Saint-Jacques de Compostelle à la Renaissance :** Hymnus Peregrinorum : Dum pater familias Codex Calixtinus : Congaudeant catholici Joannis Navarro : Magnificat Duarte Lobo (Alcaçovas ca.1565 – Lisbonne 1646) : Requiem à 8 voix Estévão Lopes Morago (Vallecas c.1575 – Viseu 1630) : Versa est in luctum João IV de Portugal (Vila Viçosa 1604 – Lisbonne 1656) : Adjuva nos Anonyme : Testou minha ventura (cancionero de Elvas) Manuel Machado (Lisbonne c.1590 – 1646) : Dos estrellas le siguen Anonyme : Ave Maris Stella (cancionero de Elvas) Antonio Lopez : Heu mihi domine Pedro de Cristo (Coimbra c.1550 – 1618) : Ave Maria Bartolomeu Trosylho (Lisbonne ? 1500 – 1567) : Circundederunt me Juan del Encina (Salamanca 1468 – 1533) : Hoy comamos y bebemos Alfonso X : Sancta Maria strela do dia (cantiguas de Sancta Maria) Manuel Cardoso (Fronteira 1566 – Lisbonne 1650) : Missa Puer natus est Cristobal de Morales (Séville 1500 – Malaga 1553) : Apostole Christi Iacobe Manuscrit du Puy : Exultantes in partu Virginis **Textes de Peguy, Rimbaud et Ruffin** ### Distribution Ensemble vocal Scandicus / Récitant : Patrick Abejean Scandicus : contre-ténors Jean-Louis Comoretto, Michel Géraud, Marc Pontus, ténors Olivier Boulicot, Frédéric Terrien, François Terrieux, basses Antonio Guirao, Éric Beillevaire ### Dans la presse _« L’ensemble Scandicus épouse cette intériorité dans une fusion admirable des voix. » Resmusica_ **Tarif B (de 10 à 19 €)** **Durée : 1h10**

Sur réservation

Église Place de l’Église, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



