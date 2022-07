Musique – vikingo tropical Redon, 30 juillet 2022, Redon.

LA SONNETTE – Café-Vélo Quai de la Grandière, Maison Confluences Redon Ille-et-Vilaine Quai de la Grandière, Maison Confluences LA SONNETTE – Café-Vélo

2022-07-30 19:00:00 – 2022-07-30 22:00:00

L’expérience « Vikingo Tropical » est un set musical de trois heures où vous pourrez découvrir, danser et rêver, des plages cubaines, en direction de Colombie, en traversant la cordillère des Andes jusqu’en Patagonie. C’est avec la Cumbia que vous embarquerez, des sons nouveaux aux plus anciens remixés à la sauce Mexicaine et Chilienne. La Salsa « picante » viendra chauffer votre coeur et l’Electro soufflera sur les instruments du sud de l’Argentine et du Chili.

Enfin, c’est au Brésil qu’on terminera le voyage, en Maracatu et Electro Samba.

lasonnette@mailo.com +33 7 57 18 82 40 http://www.lasonnette.org/

dernière mise à jour : 2022-07-26 par