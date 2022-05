Musique verte pour la fête de la Nature à Saint-Maurice

2022-05-21 – 2022-05-21 Fabrication d’un kazoo.

Animations gratuites mais uniquement sur réservation au site abbatial de Saint-Maurice. Deux créneaux : De 10h à 10h45, de 11h à 11h45 Fabrication d’un kazoo.

