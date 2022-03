Musique verte Munchhausen Munchhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Munchhausen Bas-Rhin Munchhausen EUR Au cours de l’après-midi, venez découvrir différents instruments de musique que vous fabriquerez à partir des éléments naturels qui nous entourent.

Intervenant : Adrien Brandstetter, animateur nature.

