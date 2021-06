SALLENELLES Maison de la nature et de l'estuaire Sallenelles Musique verte Maison de la nature et de l’estuaire SALLENELLES Catégorie d’évènement: Sallenelles

Musique verte Maison de la nature et de l’estuaire, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, SALLENELLES. Musique verte

du vendredi 23 juillet au vendredi 20 août à Maison de la nature et de l’estuaire

Redécouvrez des pratiques anciennes et prenez la clef des sons. Après une récolte de matériaux dans la nature, réalisez vos instruments de musique… Concert détonnant garanti ! Gants de jardinage bienvenus A partir de 6 ans. (500m/2h) – Niveau 1

Tarif enfant 2,00€

Redécouvrez des pratiques anciennes et prenez la clef des sons. Après une récolte de matériaux dans la nature, réalisez vos instruments de musique… Concert détonnant garanti ! Gants de jardinage… Maison de la nature et de l’estuaire boulevard maritime,14121,SALLENELLES SALLENELLES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T12:30:00 2021-07-23T14:30:00;2021-08-06T12:30:00 2021-08-06T14:30:00;2021-08-20T12:30:00 2021-08-20T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Sallenelles Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de la nature et de l'estuaire Adresse boulevard maritime,14121,SALLENELLES Ville SALLENELLES lieuville Maison de la nature et de l'estuaire SALLENELLES