Musique verte et jeux buissonniers Vescemont Vescemont Catégories d’évènement: Territoire de Belfort

Vescemont

Musique verte et jeux buissonniers Vescemont, 16 août 2022, Vescemont. Musique verte et jeux buissonniers Vescemont

2022-08-16 09:00:00 – 2022-08-16 12:30:00

Vescemont Territoire-de-Belfort Vescemont Cette petite balade sera l’occasion de fabriquer de petits jouets et des instruments de musique à partir d’éléments collectés dans la nature. Bonne humeur garantie ! Prévoir chaussures adaptées à la marche.

A partir de 3 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable. Cette petite balade sera l’occasion de fabriquer de petits jouets et des instruments de musique à partir d’éléments collectés dans la nature. Bonne humeur garantie ! Prévoir chaussures adaptées à la marche.

A partir de 3 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : nous appliquons les consignes gouvernementales selon l’évolution de la crise sanitaire.

Visite non remboursable, non échangeable. Vescemont

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Territoire de Belfort, Vescemont Autres Lieu Vescemont Adresse Ville Vescemont lieuville Vescemont Departement Territoire-de-Belfort

Vescemont Vescemont Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vescemont/

Musique verte et jeux buissonniers Vescemont 2022-08-16 was last modified: by Musique verte et jeux buissonniers Vescemont Vescemont 16 août 2022 Territoire de Belfort Vescemont

Vescemont Territoire-de-Belfort