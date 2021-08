MONTREUIL-EN-AUGE Eglise Montreuil-en-Auge Musique verte Eglise MONTREUIL-EN-AUGE Catégorie d’évènement: Montreuil-en-Auge

Eglise, le mardi 10 août à 14:30

La musique verte se fait à partir d’éléments naturels ramassés près de chez vous (des coquilles d’escargot, des feuilles, des tiges, des cailloux…). Venez fabriquer vos propres instruments de musique. (4km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 3,00€ Gratuit -4 ans

La musique verte se fait à partir d'éléments naturels ramassés près de chez vous (des coquilles d'escargot, des feuilles, des tiges, des cailloux…). Venez fabriquer vos propres instruments de musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T14:30:00 2021-08-10T16:30:00

