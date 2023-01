Musique Verte Braud-et-Saint-Louis, 11 avril 2023, Braud-et-Saint-Louis .

Musique Verte

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

2023-04-11 15:00:00 – 2023-04-11 17:00:00

Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Mettre en musique la nature, c’est l’expérience que vous propose de vivre les animateurs nature de Terres d’Oiseaux. Le long des sentiers, glanez des élements naturels et découvrez comment les faires sonner, chanter et vibrer. Entre instruments éphémères et perpétuels, découvrez différents savoir-faire pour réveiller votre âme musicale !

+33 5 57 32 88 80 Terres d’Oiseaux – Office de Tourisme de l’Estuaire

Braud-et-Saint-Louis

