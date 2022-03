Musique Verte Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis Gironde EUR 10 10 Accordez-vous à Dame Nature ! Réveillez votre âme de musicien en donnant vie à des éléments naturels récoltés au cours d’une balade.

Accompagnés d’un chef d’orchestre naturaliste ;) , le long des sentiers de Terres d’Oiseaux, vous apprendrez à fabriquer des instruments et jouer de la musique verte !

