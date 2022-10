Musique: TREi[Z]H, 27 janvier 2023, .

Musique: TREi[Z]H



2023-01-27 – 2023-01-27

Avec ce nouveau projet, TREi[Z]H, le passage en breton, il veut composer la bande son d’un paysage à la fois familier et mystérieux; entre onirisme : « nappes sonores évoquant les grandes étendues maritimes aux apparences calmes, dominées de falaises abruptes ou de plages inaccessibles, sous un lumineux ciel bleu gris » et chaleur d’une chanson pop-rock « évoquant un coucher de soleil d’automne chatoyant d’oranges, d’ocres et de rouges ». La matière chantée sera inspirée des textes poétiques de Youenn Gwernig, extrait de Toull an nor ou An Diri dir; cette poésie transatlantique, nourrie de mélancolie lumineuse propre au « swing and tears » breton.

