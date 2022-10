Musique – Théâtre : J’AI DES DOUTES

2023-01-18 – 2023-01-18 12 15 EUR Un bel hommage à Raymond Devos, génie du verbe et poète de l’absurde.

Avec grâce et sensibilité, François Morel rend un hommage réjouissant à l’univers délicieusement poétique et décalé de Raymond Devos.

Fasciné par ce grand clown au « grain de folie capable d'enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien », François Morel plonge dans la prose de Raymond Devos pour inventer un spectacle musical. Il emprunte à l'illustre artiste le titre de l'un de ses sketches où il interroge l'univers, la folie de l'existence, l'incommunicabilité, avec son talent inégalé. Il réinvente son Devos sans jamais l'imiter et nous fait (re)découvrir ses jeux de mots, sa dérision irrésistible et son imaginaire sans frontière. Musique – Théâtre : J'AI DES DOUTES, à la Baleine, le 18 janvier à 20h30. Tout public, dès 12 ans. Durée 1h30.

