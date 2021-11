Villeneuve-Tolosane Théâtre Marcel Pagnol Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Musique, théâtre et vidéo : “Prenez soin de l’homme” – Les 13 et 14 novembre Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

En cette période étrange, la planète frappée par un virus inconnu a vu ses libertés réduites du jour au lendemain pour la sauvegarde de l’humanité. Pendant des mois, l’autre est devenu un danger potentiel. On n’osait plus le regarder ni s’en approcher. Le héros de Prenez soin de l’Homme a tout perdu parce qu’il n’a pas voulu renoncer à sa foi en l’Homme. Aujourd’hui, nous sommes tous confrontés à ce nouveau défi. Doit-on renoncer à croire en nous et à notre sens de l’écoute ? Doit-on renoncer à la bienveillance et au respect de la différence ? Par la Cie du Petit Matin. Texte de Matéi Visniec Matéi Visniec nous offre ici un texte plein d’espoir, comme un cri sublime et bouleversant. **À partir de 10 ans. Tarif : 12€/8€.**

Sur réservation

Concert poétique, avec création musicale originale à la harpe et création vidéo
Théâtre Marcel Pagnol
83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane

2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:30:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T18:00:00

