Musique/Théâtre : Amok 1920 – Adèle Chignon Poix-de-Picardie, 9 avril 2022, Poix-de-Picardie.

Musique/Théâtre : Amok 1920 – Adèle Chignon Poix-de-Picardie

2022-04-09 – 2022-04-09

Poix-de-Picardie Somme Poix-de-Picardie

5 Le spectacle s’ancre dans un jeu de résonances entre présent et passé en s’attachant à la formidable énergie que ces années insufflèrent en terme de liberté d’expression, de résistance et d’insolence. Retrouvons, le temps de cette plongée au cœur des années 20, les chanteurs et musiciens qui ont laissé leur empreinte artistique.

L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/

+33 3 22 90 32 90

Amok 1920

Poix-de-Picardie

