Fraize Fraize Fraize, Vosges MUSIQUE – THE RUMSJACKS ET THE TOYS BREAKERS Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

MUSIQUE – THE RUMSJACKS ET THE TOYS BREAKERS Fraize, 31 octobre 2021, Fraize. MUSIQUE – THE RUMSJACKS ET THE TOYS BREAKERS 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-31 rue du Pont de la Forge espace André Richard

Fraize Vosges Fraize 25 EUR Ouverture des portes dès 18 heures.

Pensez à acheter vos places en prévente au PMU : chez Yvan , 17 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, ou sur : https://www.helloasso.com/associations/les-enfants-du-rock/evenements/the-rumjacks-toys-breakers. +33 6 28 84 07 21 Association Les Enfants du Rock dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Fraize, Vosges Autres Lieu Fraize Adresse rue du Pont de la Forge espace André Richard Ville Fraize lieuville 48.18651#6.99737