Entre vintage et modernité, c’est avec le swing et le rock’n’roll que The Cracked Cookies vous donnent rendez-vous pour un show burlesque et dansant. Un trio vocal féminin aux harmonies vocales et au jeu de scène décalé et décoiffant ! Bar et restauration sur place.

Entre vintage et modernité, c’est avec le swing et le rock’n’roll que The Cracked Cookies vous donnent rendez-vous pour un show burlesque et dansant. 22h.

+33 3 26 41 00 10 http://www.bords2scenes.fr/

