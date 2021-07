Ollioules Ollioules Ollioules, Var Musique : « Tablao danse flamenca- La Fabia » Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Musique : « Tablao danse flamenca- La Fabia » Ollioules, 31 juillet 2021, Ollioules. Musique : « Tablao danse flamenca- La Fabia » 2021-07-31 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-31 Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon

Ollioules Var Le tablao est la forme la plus emblématique du flamenco. Fiers de cette tradition, La Fabia et les artistes de sa compagnie livrent un répertoire d’anthologie. resa@chateauvallon.com +33 4 94 22 02 02 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ville Ollioules lieuville 43.14701#5.87885