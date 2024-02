MUSIQUE & SURDITÉS CPFI Le Mans, samedi 16 mars 2024.

MUSIQUE & SURDITÉS CPFI Le Mans Sarthe

Comment les personnes sourdes appréhendent-elles la musique ?

Cet atelier de sensibilisation, accessible en français et en LSF, est animé par Stéphane Hanquet, entrepreneur et musicien sourd, accompagné de Cécile Mercier, interface de communication, et l’équipe du CPFI. Venez découvrir, échanger, témoigner, sur les différentes manières d’approcher l’univers musical ! Samedi 16 mars de 14h à 17h30 au CPFI / Sur inscriptions / Gratuit / français/LSF .

CPFI 11 Rue des Frères Gréban

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cpfi.lemans@orange.fr

