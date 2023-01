Musique : Somnia Le Havre, 26 janvier 2023, Le Havre .

Zefiro Torna

Valse avec Morphée

La nuit tombe sur le Fitz… vos paupières sont lourdes… Laissez-vous glisser, en compagnie de l’ensemble musical Zefiro Torna, dans les limbes qui relient la veille et le sommeil. Vous y rencontrerez des chants et des pièces instrumentales inspirés du monde de la nuit et de ses figures mythologiques, tel Hypnos, dieu du sommeil. John Dowland, Étienne Moulinié, Johannes H. Kapsberger et d’autres compositeurs baroques chuchotent pour vous les errances nocturnes, bâtissent les lieux des fantasmes secrets. L’angoisse de l’obscurité plane, adoucie par la douceur d’une voix de soprane, les sons atmosphériques des instruments anciens (luth, violoncelle…) et la synthèse de touches électroniques.

Zefiro Torna, ensemble baroque hors norme, bouscule les codes en inventant des formes de concert immersives, invitant le public à vivre une expérience étonnante autour de la musique. « Somnia », concert lounge sophistiqué, est aussi fascinant que la nuit, empli de noirceur autant que d’infini.

A partir de 10 ans.

Durée : 1h15

