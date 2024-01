Musique – Solo Argent-sur-Sauldre, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Quand on va voir un spectacle, on choisit avant. Un truc musical, de la chanson, de la belle plume, de la rigolade ou de l’émotion… Avec Nicolas Moro c’est un peu tout ça à la fois et sans qu’on s’en aperçoive.

Les chansons se succèdent, ponctuées de présentations souvent pleine d’humour et d’autodérision.

La guitare swingue, le verbe est précis, le public est pris à parti, se marre, et se dit qu’en rentrant, il va jeter sa télé…

10 EUR.

Salle Jacques Prévert

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire



