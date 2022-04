Musique sacrée en hommage aux victimes de guerre Eglise Saint-Martin de Grosrouvre Grosrouvre Catégories d’évènement: Grosrouvre

Musique sacrée en hommage aux victimes de guerre

Eglise Saint-Martin de Grosrouvre, le dimanche 22 mai à 18:30

En hommage aux réfugiés de la guerre en Ukraine, les Amis de Grosrouvre vous invitent à entendre le STABAT MATER de PERGOLÈSE en l’église Saint-Martin de Grosrouvre, par Sandrine Carpentier soprano et Sébastien Fournier contre-ténor, accompagnés à l’orgue par Pascal Vigneron. PROGRAMME **Airs sacrés** de Saint-Saëns, Gounod et Mendelssohn **Intermezzo** Fantaisie en sol mineur de Bach **Stabat Mater** de Pergolèse Les STABAT MATER sont à la musique ce que les “PIETA” sont à la sculpture : un hommage à Marie, Mère du Christ, recevant dans ses bras le corps martyrisé de son fils. Ils traduisent la douleur de toutes les mères pleurant un enfant mort. Giovanni Battista PERGOLESI composa son “STABAT MATER” à la fin de sa brève et brillante carrière, puisqu’il s’éteignit, victime de la tuberculose, en 1736 à l’âge de 26 ans.

Participation libre, bénéfices au profit des réfugiés d’Ukraine

