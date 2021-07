Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Musique Rive Gauche – Nathalie Manfrino Y’N’B’ Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Musique Rive Gauche – Nathalie Manfrino Y’N’B’ Saint-Briac-sur-Mer, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Musique Rive Gauche – Nathalie Manfrino Y’N’B’ 2021-07-31 – 2021-07-31

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Grands standards du jazz, de la comédie musicale. Gratuit. Samedi 31 juillet 2021 – 18h – Le Nessay contact@orguesrivegauche.com https://www.orguesrivegauche.com/accueil.php Grands standards du jazz, de la comédie musicale. Gratuit. Samedi 31 juillet 2021 – 18h – Le Nessay dernière mise à jour : 2021-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville 48.62363#-2.14285