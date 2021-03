Musique Rive Gauche – Musiques écossaise et irlandaise du XVIIIème, 21 mars 2021-21 mars 2021, Dinard.

Musique Rive Gauche – Musiques écossaise et irlandaise du XVIIIème 2021-03-21 17:00:00 – 2021-03-21 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Musiques écossaise et irlandaise du XVIIIème.

Ensemble Alba Spina.

[flûtes, daff] Pierre Nenez

[violon, flûtes] Thomas Thiebaud

[harpe celtique, clarsach] Quentin Vestur

L’ensemble Alba Spina poursuit son exploration des répertoires écossais et irlandais du XVIIIème siècle qu’il met en résonance avec la pratique actuelle des musiques traditionnelles. Ce programme a été élaboré à partir d’une sélection d’airs extraits d’imprimés et de manuscrits parus à Londres entre 1690 et 1800. Au cours de cette vaste période, Londres n’a cessé de concentrer l’essentiel de l’activité artistique officielle des îles britanniques.

Des personnages tels que John Walsh, Robert Bremner ou encore William Mc Gibbons illustrent, par la multiplicité de leurs compétences, le climat si particulier de la création artistique d’alors. Tout à la fois musiciens, compositeurs, éditeurs et arrangeurs, ces hommes influents ont entrepris ce qui s’apparente à une synthèse de styles nationaux pourtant bien distincts.

Leurs publications font se côtoyer des airs écossais de tradition populaires avec des compositions dans le style des cours italienne et française. Cette volonté de mêler des répertoires de provenances géographique et sociale différentes n’est sans doute pas étrangère aux préoccupations mercantiles de ces éditeurs cependant qu’elle soulève une énigme quant à l’interprétation. Fort de leur expérience commune de la pratique des musiques anciennes et traditionnelles, les musiciens de l’ensemble Alba Spina vous offrent de vivre le temps d’un soir l’ambiance d’un salon londonien au XVIIIème siècle.

Billetterie dans l’ensemble des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme et sur la billetterie en ligne : billetterie.dinardemeraudetourisme.com

Dimanche 21 mars – 17h – Casino Barrière Dinard

contact@orguesrivegauche.com https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

