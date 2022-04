MUSIQUE RENAISSANCE Orée d’Anjou, 8 mai 2022, Orée d'Anjou.

MUSIQUE RENAISSANCE Le Quartron – CHAMPTOCEAUX Château de la Bretèche Orée d'Anjou

2022-05-08 – 2022-05-08 Le Quartron – CHAMPTOCEAUX Château de la Bretèche

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

Aubade dans les ruines du château, suite du concert dans la grande salle du château XIX ème.

Le concert sera précédé à 14h30 d’une conférence “Les hautbois, du Moyen-Age au Baroque” organisée par les Amis du petit Lyré.

Into the Winds, c’est d’abord un son. Un son puissant, saisissant, hypnotique et rare, porté par des instruments à vent aux timbres uniques et colorés venus du Moyen-âge et de la Renaissance.

Dans un décor naturel à la gloire de l’illustre poète, Joachim du Bellay, un concert renaissance exceptionnel !

thorenc@outlook.fr https://thorenc.org/

Le Quartron – CHAMPTOCEAUX Château de la Bretèche Orée d’Anjou

