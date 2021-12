Musique : Raphaël Haute fidélité Istres, 5 mai 2022, Istres.

Musique : Raphaël Haute fidélité Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-05-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-05 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône Istres

Imaginons une jeune femme à un tournant de sa vie, en plein clash amoureux. Plongée dans sa solitude, elle écoute la musique de Raphaël, se laisse prendre par ses chansons d’amour et sent une présence évanescente et mystérieuse. Le chanteur apparaît, disparaît dans son salon ou sa salle de bain, interagissant mystérieusement avec elle grâce à un dispositif scénique ingénieux.

Le chanteur Raphaël a demandé à l’homme de théâtre David Lescot de faire de son nouvel album Haute fidélité le spectacle dont il rêvait depuis toujours.

Raphaël se produit au Théâtre de l’Olivier.

+33 4 42 56 48 48 http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=33

