Musique québécoise en Suisse: Clay and Friends Salle communale de Plainpalais, 18 mars 2022, Genève.

Clay and Friends offre un mélange détonnant de hip-hop, soul et de funk en français et anglais, soutenu d’une prose à l’image du Montréal actuel. La formation ne fait qu’une bouchée de la scène grâce à ses jams organiques amplifiés de beatbox et d’échantillonnages. Réputé pour ses concerts survoltés et son improvisation musicale, le groupe a fait vibrer plus de 1250 foules canadiennes et européennes depuis 2015, sous l’égide du #KeEpItMoViN’, avec les chansons de ses quatre opus assurément groovy et funky. [[https://www.youtube.com/watch?v=V2b4Lsrbnk8&t=146s](https://www.youtube.com/watch?v=V2b4Lsrbnk8&t=146s)](https://www.youtube.com/watch?v=V2b4Lsrbnk8&t=146s) Pour plus d’infos: [[https://www.voixdefete.com/artistes/clay-and-friends/](https://www.voixdefete.com/artistes/clay-and-friends/)](https://www.voixdefete.com/artistes/clay-and-friends/) _Spectacle présenté dans le cadre d’À Tue-tête à Voix de Fête, une initiative de Coup de cœur francophone, et soutenu par la Délégation générale du Québec à Munich et son Antenne à Berlin._

Entrée libre

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, Genève



2022-03-18T15:45:00 2022-03-18T16:15:00