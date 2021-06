Obernai Eglise Saints Pierre et Paul Bas-Rhin, Obernai Musique pour orgue, solistes et quintette de cuivres Eglise Saints Pierre et Paul Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Autour de l’orgue de choeur (orgue Koenig), les amis de l’Orgue Merklin proposent un moment musical varié avec différents solistes accompagnés à l’orgue ainsi qu’un quintette de cuivres. —————————————————————————————————————————————————————————————— Port du masque obligatoire / Public assis / Jauge maximale **Entrée côté ancien hôpital / Sortie côté Rempart** Fête de la musique 2021 Eglise Saints Pierre et Paul Eglise Saints PIerre et Paul, Obernai Obernai Bas-Rhin

