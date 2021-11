Paris Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Paris Musique pour l’Avent Eglise Saint-Bernard de la Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Eglise Saint-Bernard de la Chapelle, le samedi 27 novembre à 20:00 concert de l’Orchestre Musica Sconosciuta (Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart…) Eglise Saint-Bernard de la Chapelle 11 rue Affre, 75018 Paris Paris Paris

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:30:00

