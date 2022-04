Musique pour la paix Eglise du Gesu Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Musique pour la paix Eglise du Gesu, 9 avril 2022, Toulouse. Musique pour la paix

Eglise du Gesu, le samedi 9 avril à 20:00

### Concert de soutien au peuple ukrainien **Cinq associations toulousaines engagées dans le domaine des musiques classiques s’unissent pour un concert exceptionnel en soutien aux populations ukrainiennes.** L’ensemble **Antiphona**, la saison de concerts **Les Arts Renaissants**, l’**Ensemble Baroque de Toulouse**, l’ensemble de Cuivres anciens **Les Sacqueboutiers** et **Toulouse les Orgues** proposent une soirée de musique le samedi 9 avril à l’église du Gesu. Au programme : des œuvres de G.P. Telemann, F. Couperin, D. Castello, T. Merula ou encore J.S. Bach. Tous les fonds récoltés seront reversés à la Croix Rouge pour leur action en faveur de l’Ukraine et des Ukrainiennes et Ukrainiens. ### Plus d’infos [Site web de Toulouse les Orgues](https://toulouse-les-orgues.org/) ![]() ### Infos pratiques Samedi 9 avril 2022 à 20h Durée : 1h15 Église du Gesu Renseignements au 05 61 33 76 87

20€Achat en ligne ou sur place à l’entrée du concert (chèques ou espèces)Possibilité de compléter par un don

Culture Eglise du Gesu 22 Rue des Fleurs, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T21:15:00

