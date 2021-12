Musique populaire russe et tsigane – Concert du trio Passetchnik Cosmopolis, 30 décembre 2021, Nantes.

Concert du trio PassetchnikLe trio familial, généreux et festif vous fera voyager sur les rails du Transsibérien avec les mélodies du folklore russe. Anna, Alexandre et Micha Passetchnik interprètent les grands chefs-d’œuvre de la musique nomade. Anna Passetchnik : violon et voixMicha Passetchnik : accordéon et voixAllexandre Passetchnik : percussions Anna a grandi bercée par la voix de sa grand-mère biélorusse et inspirée par la musique du groupe nantais « Translave » dont faisait partie son père Micha Passetchnik. Elle a commencé le violon à 6 ans au Conservatoire de Saint- Nazaire ; puis, de Nantes, en passant par Paris, elle est entrée au Conservatoire Royal de Bruxelles où elle poursuit aujourd’hui son master en violon classique. Anna retrouve régulièrement ses racines en se produisant sur la scène dans un répertoire plus nomade : les musiques populaires et tsiganes. Elle exploite pleinement le timbre traditionnel de sa voix et partage ses concerts avec son père à l’accordéon et au chant. Plus récemment, ce projet familial s’est agrandit avec l’arrivée de jeune percussionniste Alexandre Passetchnik.

