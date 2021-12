Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Musique populaire russe et compositeurs du XIXe – Concert par Les Soupers du Roy Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Musique populaire russe et compositeurs du XIXe – Concert par Les Soupers du Roy Cosmopolis, 22 décembre 2021, Nantes. 2021-12-22 Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Horaire : 19:30 20:30

Gratuit : oui Pass sanitaire à présenter à l’accueil Concert de hautbois & basson par l’ensemble les Soupers du RoyL’ensemble « Les soupers du Roy » a été créé en 2016 afin de permettre aux musiciens amateurs de la région nantaise jouant du hautbois et du basson de se réunir pour pratiquer ensemble. Il s’agit d’une « Bande de hautbois » formation qui a son origine au XVIIème siècle ; elle etait destinée à animer les festivités royales à Versailles. « Les Soupers du Roy » est le titre d’un recueil de pièces, composées par Michel Richard Delalande (1657-1726) pour être jouées lors des repas donnés par le Roi Louis XIV. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

