MUSIQUE POP 80-90 à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, samedi 10 février 2024.

Concert du groupe CULTURE WAVE en hommage aux groupes les plus populaires du courant New Wave des années 80 (Depeche Mode, The Cure, INXS, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc)

L’ambiance est dynamique et participative. C’est un véritable moment de partage.4.35 .

Rue d’Artagnan

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France culture@mairie-villerscotterets.fr

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:15:00



